Üye Girişi
Kahramanmaraş'ta bir haftada 13 silah ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bir haftada 13 silah ele geçirildi

07.02.2022 10:58
Kahramanmaraş'ta bir haftada 13 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta son bir hafta içeresinde 13 şüphelide 14 silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta son bir hafta içeresinde 13 şüphelide 14 silah ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan çalışmada silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 13 şüphelinin 14 silahla birlikte suçüstü yakalandığı belirtilerek, "Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 5 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla yakalanan 13 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta bir haftada 13 silah ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:58 Genç kızın kafasına taşla vuran saldırgandan akıllara durgunluk veren savunma geldi
10:55 TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Rusya-Ukrayna sorunu ekmek ve gıda fiyatını olumsuz etkileyecek
10:52 PSG, deplasmanda Lille'i dağıttı!
10:50 Bu oranlarla hepimiz yoksuluz! Açlık sınırı 3.809 TL, yoksulluk sınırı ise 10.939 TL
10:32 Barajdan çıkan balıkla birlikte sevinç çığlığı attılar
10:29 Diyarbakır'da Eren Kış-21 operasyonuna 400 personel katılıyor
10:15 Bilim insanları, "Bu bir felaket" diyerek doğadaki değişimi paylaştı
10:13 Dünya yıldızı Diego Costa'dan taraftarı sevindiren mesaj
10:12 Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?
10:04 Çocuklarını odaya kilitleyip eşini vuran adam ardından intihara kalkıştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 11:05:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta bir haftada 13 silah ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement