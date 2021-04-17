Kahramanmaraş'ta bir haftada 9 silah ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheliden 9 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından suçlularla mücadele kapsamında, kentin çeşitli noktalarında denetim yapıldı.
Denetimlerde, havaya ateş eden bir kişi, üzerinde taşıdığı silahla gezen 6 kişi yakalanırken, bir şüphelinin de aracında ve iş yerinde silah bulundu.
Şüphelilerden 9 ruhsatsız silah ele geçiren ekipler, 8 şüpheliye adli ve idari işlem yaptı.
Öte yandan, vatandaşların mal ve can güvenliği için denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA
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