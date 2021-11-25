Kahramanmaraş'ta bir kadın bağ evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yapılan incelemede Sevtap Duran'ın kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi. - KAHRAMANMARAŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Sevtap Duran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay, Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 'ndeki bir bağ evinde meydana geldi. Annesinden haber alamayan Çağlar S. (24) bağ evine geldikten sonra, kilitli kapıyı kırarak içeri girdi.

Kahramanmaraş 'ta 48 yaşındaki bir kadın yaşadığı bağ evinde ölü bulundu.

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