Kahramanmaraş'ta bir kadın, eski ve yeni eşinin bıçaklı kavgasını ayırmak isterken öldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bir kadın, eski ve yeni eşinin bıçaklı kavgasını ayırmak isterken öldü

Elbistan ilçesinde bir kadın, eski ve yeni eşi arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

Elbistan ilçesinde bir kadın, eski ve yeni eşi arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Emniyet Caddesi'ndeki apartman dairesinde Edanur Ş. ile eski kocası Fırat G. ve resmi nikahlı eşi Hüseyin Ş. bir araya geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Fırat G. ve Hüseyin Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Edanur Ş, eski ve yeni eşini ayırmak isterken aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kavgada yaralanan Fırat G. ve Hüseyin Ş, apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Fırat G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatan polisin mahalledeki geniş güvenlik önlemi sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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