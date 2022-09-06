Kahramanmaraş'ta fabrika yangını - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

06.09.2022 20:03
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş'ta bir kağıt fabrikasının atık toplama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ta bir kağıt fabrikasının atık toplama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yangın, Doğu Çevre Yolu üzerinde faaliyet gösteren fabrikanın atık toplama deposunda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine büyükşehir belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikanın deposundaki balya halinde bulunan atık kağıtları söndürme işlemi devam ediyor. Kontrol altında yapılan söndürme işlemleri sırasında yanan kağıtlardan çıkan duman çevreyi kapladı. Duman nedeniyle karayolu üzerindeki görüş mesafesi düştü.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş'ta atık kağıt deposunda yangın (1) Kahramanmaraş'ta atık kağıt deposunda yangın (1) Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında yangın çıktı Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında yangın çıktı
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta fabrika yangını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta fabrika yangını - Son Dakika
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