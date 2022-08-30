Kamyon, koyun sürüsüne daldı 20'si telef oldu - Son Dakika
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Kamyon, koyun sürüsüne daldı 20'si telef oldu

30.08.2022 14:38
Kamyon, koyun sürüsüne daldı 20'si telef oldu

Kahramanmaraş'ta bir kamyonun koyun sürüsüne dalması sonucu 20'si telef oldu.

Kahramanmaraş'ta bir kamyonun koyun sürüsüne dalması sonucu 20'si telef oldu.

Olay, Elbistan-Darende karayolunun Büyükyapalak Mahallesi kesiminde meydana geldi. Traktör taşıyan M.K. idaresindeki 46 AEH 151 plakalı çekici kamyon, mahalle çıkışında yoldaki küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kamyonun çarptığı sürüdeki küçükbaş hayvanların büyük bölümü yol kenarına savruldu. Olayda, 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kamyon sürücüsü ve küçükbaş hayvanların sahibi, kazayı yara almadan atlattı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Büyükyapalak, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon, koyun sürüsüne daldı 20'si telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyon, koyun sürüsüne daldı 20'si telef oldu - Son Dakika
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