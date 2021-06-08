KAHRAMANMARAŞ - Bir kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısı'nda A.K, belediyede temizlik görevlisi olduğu öğrenilen Hayrullah K'yı henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hayrullah K. tedavisi yapılmak üzere Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Güvenlik güçleri olayı gerçekleştirdiği öne sürülen A.K'yı kısa sürede yakalayarak, işlemleri için emniyete götürdü.