Kahramanmaraş'ta Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi evde ölü bulundu.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde bir kişi evde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Güneşli
Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Yetişken (29), yakınları tarafından uyandırılmak istendi. Yetişken'in tepki vermemesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Eve gelen sağlık ekipleri, Yetişken'in hayatını kaybettiği belirledi.
Elbistan Devlet Hastanesi
morguna kaldırılan Yetişken'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Öte yandan, Yetişken'in solunum yetmezliği hastası olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:09 Kaynak: AA
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