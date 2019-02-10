Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Kahramanmaraş'ta Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi evde ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ta Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güneşli Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Yetişken (29), yakınları tarafından uyandırılmak istendi. Yetişken'in tepki vermemesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Yetişken'in hayatını kaybettiği belirledi.

Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yetişken'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, Yetişken'in solunum yetmezliği hastası olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:09 Kaynak: AA

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