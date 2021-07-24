Kahramanmaraş'ta bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Eşinden 3 yıl önce boşanan Gürcan K, geçen yıl haziran ayında çalıştığı iş yerinde sevgilisi olduğu öne sürülen F.Ö. tarafından yüzüne kezzap dökülerek yaralanmıştı. Zanlı kadın mahkemece tutuklanmıştı.

Yirmiikigün Mahallesi'nde bir sitede 13 yaşındaki oğlu E.K. ile beraber yaşayan Gürcan K, misafirlikten dönen oğluna kapıyı açmadı.

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