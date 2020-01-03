Kahramanmaraş'ta bir kişi parkta bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta bir kişi parkta bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir parkta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta bir kişi parkta bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir parkta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.


Güneşli Mahallesi Şehit Özel Harekat Polisi İsrafil Kargı Parkı'nda yerde hareketsiz bir kişinin yattığını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.


Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veysel Tel'in (19), kalbinden ve boğazından bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.


Polisin yaptığı incelemede cinayette kullanıldığı sanılan bıçaklar park içerisinde bulundu.

Görgü tanıklarının ifadesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek M.Y'yi (17) gözaltına aldı. Zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güneşli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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