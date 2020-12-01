Kahramanmaraş'ta bir kişi sokakta bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş sokakta bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Merkez Onikişubat ilçesinde Mehmet Aslaner, ailesiyle yolda yürüdüğü sırada yerde cüzdan buldu.

Aslaner, içerisinde 500 lira olan cüzdanı bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerine teslim etti.

Ekipler, cüzdanın sahibinin Hasan Karagöz olduğunu belirledi.

Cüzdanı teslim edilen Karagöz, gazetecilere, cüzdanının bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Minibüste düşürdüm zannettim. Sağolsunlar bulmuşlar, getirmişler, teşekkür ederim." dedi.

Aslaner de vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek, cüzdanın içine bile bakmadan polise teslim ettiğini kaydetti.