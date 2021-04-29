KAHRAMANMARAŞ - Bir kişinin kendi evini yaktığı iddia edildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişinin evini ateşe verdiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, Serintepe Mahallesi 47 Sokak'ta ikamet eden M.Y, henüz bilinmeyen nedenle kimsenin bulunmadığı sırada evini ateşe verdi.

Evden dumanların yükselmesiyle çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Yanan evde maddi hasar oluşurken kaçan M.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.