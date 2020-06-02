Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kovid-19 pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle ilçeye bağlı Yiğitler Mahallesi 'nin karantinaya alınmasına karar verildi.

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