Kahramanmaraş'ta bir şahıs uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta bir şahıs uyuşturucu ile yakalandı

21.03.2022 11:20
Kahramanmaraş'ta bir şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri bir şahsın üzerinde yaptığı aramada metemfetamin ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri bir şahsın üzerinde yaptığı aramada metemfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık İlçesi Narlı mevkiindeki yol uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta bulunan R.U'nun (32) üzerinde yapılan aramada, 93 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta bir şahıs uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta bir şahıs uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika
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