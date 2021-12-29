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KAHRAMANMARAŞ - Bitkin halde bulunan keklik katarakt teşhisiyle ameliyat edildi - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Bitkin halde bulunan keklik katarakt teşhisiyle ameliyat edildi

29.12.2021 13:10

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, bitkin halde bulup ameliyat ettirdiği kekliğe özenle bakıyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, bitkin halde bulup ameliyat ettirdiği kekliğe özenle bakıyor.

Veli Akıl, akraba ziyaretine gittiği kırsal İğde Mahallesi'ndeki mezarlıkta bitkin halde bulduğu kekliği evine götürdü.

Kekliğin gözlerinin beyaza büründüğünü ve hareket etmekte zorlandığını fark eden Akıl, ilçedeki bir veteriner kliniğine başvurdu.

Yapılan kontrolde katarakt teşhisi konulan ve ameliyata alınan kekliğin sol gözü yeniden görmeye başladı. Evde ilaçlı tedavi uygulanan keklik, 15 gün sonra sağ gözü için ameliyata girecek.

Veli Akıl, gazetecilere, veteriner kontrolü sırasında ameliyat edilmezse kekliğin ölebileceğini öğrendiğini söyledi.

Bu yüzden kekliği hemen ameliyat ettirdiklerini ifade eden Akıl, "Ameliyatı 2 saat sürdü ve sol gözü açıldı. Şu anda narkozun etkisi var hayvanda. Tam canlılığını gösteremiyor. Eve getirdim yazılan ilaçları kullandık. Bir müddet sabah-akşam beslenecek. Doktor 15 gün sonra ikinci gözünü ameliyat edecek. Sonra hayvan sağlığına kavuştuğunda doğaya bırakacağız." diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ - Bitkin halde bulunan keklik katarakt teşhisiyle ameliyat edildi
KAHRAMANMARAŞ - Bitkin halde bulunan keklik katarakt teşhisiyle ameliyat edildi
KAHRAMANMARAŞ - Bitkin halde bulunan keklik katarakt teşhisiyle ameliyat edildi

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Kahramanmaraş, Veteriner, Elbistan, Ameliyat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Bitkin halde bulunan keklik katarakt teşhisiyle ameliyat edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Bitkin halde bulunan keklik katarakt teşhisiyle ameliyat edildi - Son Dakika
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