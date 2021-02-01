Kahramanmaraş'ta boya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde faaliyet gösteren boya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orhangazi Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir boya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Kısa sürede söndürülen yangın, atölyede hasara yol açtı.