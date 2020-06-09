Kahramanmaraş'ta buğday hasadı başladı

Kahramanmaraş'ta çiftçiler buğday hasadına başladı.

Merkez Onikişubat ilçesi Selimiye Mahallesi'nde buğday eken çiftçiler, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın da katıldığı etkinlikte, yapılan duanın ardından biçerdöverlerle hasat yaptı.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, tarımın önemine dikkati çekerek, çiftçilerin yaptıkları işe saygı duyduklarını göstermek için hasat ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Tarımın desteklenmesi ve alınacak önlemlerin geliştirilmesi gibi durumları çiftçiyle yerinde konuşmak istediğini belirten Özdemir, "Bu yıl 1,5 milyon ton rekolte bekleniyor ve bu bizim için memnuniyet verici." dedi.

Mehmet Çetinkaya ise Türkiye'de en çok üretimin Çukurova yöresinde gerçekleştirildiğini ve Kahramanmaraş'ın ise üretimde ilk 5'te yer aldığını vurguladı.

Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin tahıl depolarından biri olduğunu ifade eden Çetinkaya, buğdayın kalitesinin yüksek olması, açıklanan rakamın çiftçilerin yüzünü güldürmesinin de son derece sevindirici olduğunu belirtti.