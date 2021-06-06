Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ - Buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Tarla sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polisler sevk edildi.

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