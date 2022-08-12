Kahramanmaraş'ta vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta vatandaşlara aşure ikram edildi

12.08.2022 18:05
Kahramanmaraş'ta vatandaşlara aşure ikram edildi

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi, Göksun Belediyesi ve Afşin Ülkü Ocakları tarafından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi, Göksun Belediyesi ve Afşin Ülkü Ocakları tarafından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Ulu Cami'de düzenlenen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel vatandaşlara aşure ikram etti.

Başkan Güngör, yaptığı konuşmada, Muharrem ayının İslam dininde özel bir yeri olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların muharrem ayını tebrik eden Güngör, "Kerbela olayı sadece Müslüman dünyasının değil insanlığında ortak acısı. Bir bilge kişinin söylediği gibi 'İnsanların göz yaşları hep farklı olabilir ama rengi hep aynıdır.' Bugünde coğrafyamızda benzer olaylar yaşıyoruz. Bu ay vesilesiyle şehrimizde hem STK'lar hem hemşerilerimiz bu ayın ruhuna uygun olarak programlar yapıyorlar. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Göksun

Millet Meydanı'nda düzenlenen programda da Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve ilçe protokol üyeleri tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Başkan Aydın, programda, Muharrem ayının Müslümanlar için önemine işaret ederek, "Muharrem ayının insanlık alemine hayırlar getirmesini birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Afşin

Afşin Ülkü Ocakları tarafından Eshab-ı Kehf Camisi'nde düzenlenen etkinlikte ise vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Başkan Kenan Karaağaç, Muharrem ayının ve aşure etkinliklerinin, Türk- İslam geleneğindeki yerinin çok önemli olduğunu belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinliğe Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

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