Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüse karşı aldığı tedbirler kapsamında, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 20.00 itibarıyla Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Saat 20.00'ye yaklaştığında polis ekipleri, Kahramanmaraş'ın birçok noktasında yaptığı anonsla sokağa çıkma kısıtlamasının saat 20.00 itibarıyla başlayacağını belirtip vatandaşları evlerine gitmeleri, kapanması gereken işletmeleri de zamanında kapatmaları yönünde uyardı. Saatler 20.00'yi göstermesiyle birlikte şehrin en işlek caddeleri ve meydanları boş kaldı. Polis ekipleri ise denetimlerini kısıtlamanın başlamasıyla da sürdürdü.

Denetimler sırasında Trabzon Caddesi'nde yürüyen bir genci gören ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğunu söyledi. Gencin elindeki reçeteyi göstererek nöbetçi eczane aradığını söylemesi üzerine polis ekipleri en yakın nöbetçi eczaneyi tarif ederek vatandaşa yardımcı oldu.

Denetimlerin pazar günü saat 10.00'a kadar devam edeceği, yasağa uymayıp sokağa çıkanlara cezai işlem uygulanacağını belirtildi.