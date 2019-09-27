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Kahramanmaraş'ta çakar lambalı araçlar denetlendi

47 dakika önce

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde trafikte çakar lamba takan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta çakar lambalı araçlar denetlendi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde trafikte çakar lamba takan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.


Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve özel oluşturulan ekipler, özellikle gece saatlerinde ortaya çıkan abartı egzozlu araçlar, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler ve çevreyi rahatsız eden araçlar üzerinde denetim yaptı. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 142 araç kontrol edilirken 42 araca çeşitli ihlallerden 52 bin 147 lira para cezası uygulandı. Bunların içerisinde, çakar lamba kullanan iki otomobile bin 2 liradan toplam 2 bin 4 lira cezai işlem uygulanırken otomobiller trafikten men edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:25 Kaynak: İHA
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