Kahramanmaraş'ta çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yaralanan, araç içerisindeki 3 kişi Elbistan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Servis , itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin içerisinde çakmak gazı tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle aracın camları kırıldı.

Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde, bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, "Çöp sandım" diye savunma yaptı

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