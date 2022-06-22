İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ö.S. geçen yıl kasım ayında kırsal Bozlar Mahallesi'nde park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Bozlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta çalıntı motosiklet yakalandı - Son Dakika

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