Kahramanmaraş'ta çalışanların yanlarında belge bulundurmaları zorunlu oldu - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, çalışması zorunlu olanların çalışma saatlerini içeren bilgilerin yer aldığı belgeyi yanlarında bulundurmalarını zorunlu hale getirdi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan Başkanlığı'nda toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 17'nci toplantısında yeni kararlar aldı. Meclis tarafından açıklanan kararlar şu şekilde: "Bu dönemde de çalışması zorunlu olanların (iş yerleri ile fiili olarak ilişkileri devam edenlerden izinli olanlar hariç) iş yerlerinden alacakları, çalışma saatlerini de içeren iş yerinde çalıştığına dair belgeyi yanlarında bulundurmalarına; gıda, ilaç gibi zorunlu alışverişlerin sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında olanlar için ikametgahına en yakın yerlerden karşılanmasına; zorunlu alışveriş dışında, alışveriş amaçlı sokağa çıkılmamasına; banka ATM'lerinden yapılacak işlemlerin ikametgaha en yakın ATM'den yapılmasına; tapu, noter, nüfus, hastane, aile sağlığı merkezi gibi e-randevu sisteminin olduğu tüm hizmetlerde, elektronik ortamda alınan randevuyu gösterir elektronik çıktıların veya belgelerin ilgililerin yanlarında bulundurmasına; sayılmayan diğer iş ve işlemlerin ikametgaha en yakın yerlerden karşılanmasına; banka, ATM, tapu, nüfus, hastane, alışveriş yerleri vb insanların toplulaştığı yerlerde sosyal mesafenin korunmasına; alınan kararların ilçelerde Kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."