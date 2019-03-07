Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Camiler Doldu Taştı

Kahramanmaraş'ta Camiler Doldu Taştı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti.

Kahramanmaraş'ta Camiler Doldu Taştı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti.

İslam dininde üç ayların başlangıcı olarak bilinen Regaip Kandili'nde vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Onikişubat ilçesinde yer alan Bediüzzaman Camii'ne gelen vatandaşlar namaz kıldıktan sonra okunan Kur'an ve yapılan duaya hep birlikte 'amin' dedi. Namaz çıkışı cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı. Türkiye'nin en büyük camileri arasında yer alan Abdülhamit Han Camii'ne de vatandaşlar akın ederek Regaip Kandili'ni idrak etti. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:43 Kaynak: İHA

Regaib Kandili, Kahramanmaraş, Güncel
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