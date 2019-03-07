Kahramanmaraş'ta Camiler Doldu Taştı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti.
Kahramanmaraş
'ta Regaip Kandili
nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti.
İslam dininde üç ayların başlangıcı olarak bilinen Regaip Kandili'nde vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Onikişubat
ilçesinde yer alan Bediüzzaman
Camii'ne gelen vatandaşlar namaz kıldıktan sonra okunan Kur'an ve yapılan duaya hep birlikte 'amin' dedi. Namaz çıkışı cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı. Türkiye
'nin en büyük camileri arasında yer alan Abdülhamit Han
Camii'ne de vatandaşlar akın ederek Regaip Kandili'ni idrak etti. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:43 Kaynak: İHA
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