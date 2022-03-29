Kahramanmaraş'ta camiler ramazana hazırlanıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta camiler ramazana hazırlanıyor

29.03.2022 13:02
Kahramanmaraş'ta camiler ramazana hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan camiler yürütülen çalışmalarla ramazana hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan camiler yürütülen çalışmalarla ramazana hazırlanıyor.

Vatandaşların ramazan ayında ibadetlerini hijyenik ortamda yapmalarını sağlamak amacıyla İl Müftülüğü ekiplerince cami ve Kur'an kurslarında çalışma yapıldı.

Bu kapsamda görevliler, camilerin iç mekanlarında bulunan halı, ayakkabılık, kapı, duvar ve camları temizledi.

Çarşı Camii İmamı Harun Kuzhan, AA muhabirine, ramazan öncesinde çeşitli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Hem cemaatin hem de camilerin ramazan ayına hasret kaldığını anlatan Kuzhan, "2 yıldan beri hem camilerimiz hem de cami cemaatimiz ramazan ayına hasret kalmıştı. Malum koronavirüs tedbirleri kapsamından dolayı camilerimizde ramazanı ihya edemiyorduk. Bizlerde cami cemaatimizin bu özlemini bildiğimiz için camilerimizde şu anda onların daha nezih ve temiz ortamda ibadet yapmaları için hazırlıklar yapıyoruz. Cami cemaatimizle ve görevli arkadaşlarımızla birlikte, onların daha huzurlu daha temiz bir ortamda inşallah bu görevlerini yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.???

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Kahramanmaraş, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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