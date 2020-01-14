Kahramanmaraş'ta "Can Veren Pervaneler" konferansı verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 'Can Veren Pervaneler' konferansı verildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta "Can Veren Pervaneler" konferansı verildi

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hukukçu-yazar Hayati İnanç, "Can Veren Pervaneler" konferansı verdi.

Kahramanmaraş'ta

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hukukçu-yazar Hayati İnanç, "Can Veren Pervaneler" konferansı verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen konferans, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün açılış konuşmasıyla başladı.

Hayati İnanç ise Kahramanmaraş'ın destansı kurtuluş mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Konferansa vatandaşların ilgisini de kıymetli bulan İnanç, "İnsanlarımız ecdadını özledi, sahip olduğu hazineyi hatırladı. Dedesinin yazdığı mektubu okumak istedi. Mesele bu. Ben size işte onu, rahmetli dedenizin mektubunu getirdim. Her yerde anlattıklarım bunlar. Sizler Milli Mücadele'nin ilk kurşununun sıkıldığı şehrin evlatlarısınız. Ecdadınızdan size miras olan bu mektubu sizlere getirdim." dedi.

Kahramanmaraş'ın iman gücü ile Milli Mücadele'de gösterdiği kahramanlığın bu millete miras olduğunu ifade eden İnanç, şöyle devam etti:

"Her gün gülmelisiniz. 'Son gülen iyi güler' boşuna denmemiş. Her Türk, günde bir gazel okumalıdır ve her Türk erkeğinin ezberinde 10 beyit yer almalıdır. Divan edebiyatı, geçmiş kültürümüzün eşsiz ve engin hazinelerinden biridir. Divan edebiyatını anlarsak, kültürümüzü, neler kaybettiğimizi ve neleri kazanabileceğimizi çok daha iyi anlarız." ifadelerini kullandı.

Ölümün bir vuslat olduğuna değinen İnanç, "Ölümü hatırlayan insan güzelleşir, unutan canavarlaşır. Herkes ölür ama herkes yaşamaz. Ölümü hatırlayarak geçen hayata 'hayat' denir. Hatırlamalıdır. Hatırlamak iyidir. Allah'ı ve ölümü unutma. Yaptığın iyiliği ve gördüğün kötülüğü unut." diye konuştu.

İnanç, salonu dolduran vatandaşların büyük ilgisine teşekkür ederek, Milli Mücadele'nin ve kahramanlık destanının 100. yıl dönümünün kutlandığı Kahramanmaraş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İnanç, söyleşinin sonunda kitaplarını imzaladı.

Yoğun ilgi nedeni ile konferans salonuna sığmayan vatandaşlar, dışarıya kurulan ses sistemleri ile Hayati İnanç'ın "Can Veren Pervaneler" konferansını dinledi.

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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