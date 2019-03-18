Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinliği

Kahramanmaraş'ta Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinliği

24 dakika önce

Kahramanmaraş'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinliği, System.String[]
Kahramanmaraş'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği'nde gerçekleşen etkinlik şehitlik anıtına çelenk sunmasıyla başlanıldı. Törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Burada şeref defterini imzalayan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, "Milletimizin vatan sevgisi, iman gücü azmi ve kararlılığı sayesinde kazanılan Çanakkale Zaferi istiklalimize vesile olmuştur" dedi.

Şehitler için saygı atışının da yapıldığı törende, kent protokolü ve şehit yakınları ile törene katılanlar şehit mezarlarını ziyaret edip karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim'in de okunduğu tören, Milli Mücadele şehitlerinin bulunduğu şehitlik anıtı önünde devam etti, burada da anıta karanfiller bırakıldı Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:20 Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Kahramanmaraş, Güncel
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