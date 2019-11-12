Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, valilik ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde gerçekleştirilen Çarşı Pazar Şenliği başladı.



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda gerçekleştirilen şenlikte, 46 sektör yer aldı. 17 Kasım'a kadar devam edecek şenlik boyunca esnaf satışını gerçekleştirdikleri ürünlerde yüzde 46'ya varan indirimler uyguluyor.



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Serdar Zabun'un Çarşı Pazar Şenliği ile alakalı bilgilendirmesinin ardından Ahilik duası yapılarak etkinliği başlattı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yüzde 46'lık indiriminler sayesinde hem vatandaş hem de esnafın yüzünün güleceğini söyledi.



Başkan Güngör, "Tabii zaman zaman esnaflarda daralmalar ve dalgalanmalar olur. Bu etkinliğin amaçlarından birisi de üyelerin ve esnafların desteklenmesi. Bugün de tüm paydaşlar olarak el birliği ile esnaflarımıza destek veriyoruz. Kahramanmaraş'ın plakasının 46 olması nedeniyle de esnaflarımızın yüzde 46'ya varan indirim yapmaları da güzel bir uygulama. Bu tür etkinlikler çarşımızı da hareketlendirecektir. Vatandaşlarımız alacakları ihtiyaçlarını daha iyi indirimlerle alma imkanına kavuştular. Esnaflarımızda bu alışverişten istifade ederler" dedi. - KAHRAMANMARAŞ