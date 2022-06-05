Kahramanmaraş'ta çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

05.06.2022 21:03
Kahramanmaraş'ta çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Haydar Bey Mahallesi'nde, 11 katlı bir binanın çatısına çıkan Batuhan C. (17) dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Batuhan C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Batuhan C'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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