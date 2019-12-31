Kahramanmaraş'ta çekiciyle eski model araç çalıp parçalayan zanlılar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta çekiciyle eski model araç çalıp parçalayan zanlılar yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çekiciyle eski model araç çalıp parçalayan zanlılar yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta park halindeki eski model bir aracı çekiciyle çalıp sanayide parçaladıkları ileri sürülen 5 zanlı yakalandı.

Kahramanmaraş'ta çekiciyle eski model araç çalıp parçalayan zanlılar yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta park halindeki eski model bir aracı çekiciyle çalıp sanayide parçaladıkları ileri sürülen 5 zanlı yakalandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde park halindeki eski model bir otomobilin çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis, aracın çalındığı noktadan başlayarak çevredeki güvenlik kameralarıyla MOBESE kayıtlarını inceledi.

Aracın çekiciyle çalınarak Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine götürüldüğünü belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada otomobilin parçalandığı belirlenirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, hırsızlıktan suç kaydı bulunan şüphelilerin çaldıkları aracı parçalayarak kaportasını 680 liraya hurdacıya sattıkları, zanlılardan Alican D'nin ise çalıntı aracın sökülen motorunu kendi aracına takıp kullandığını belirlendi.

Şüphelilerden üçü sorgularının ardından serbest bırakılırken galericilik yapan Kazım C. (26) ve kaportacılık yapan Alican D. (25, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dumlupınar, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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