Kahramanmaraş'ta cenazesini alan ailenin acı görüntüleri - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta cenazesini alan ailenin acı görüntüleri

11.02.2023 13:05
Kahramanmaraş'ta cenazesini alan ailenin acı görüntüleri

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında çıkartılarak ailelerine teslim ediliyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında çıkartılarak ailelerine teslim ediliyor. Kamyonetin arkasına koydukları cenazeye sarılan ailenin acı görüntüleri, dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından şehirdeki binalar büyük ölçüde yıkıldı. Depremin 6'ncı gününde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkazlar da kaldırılmaya başlandı. Enkazın altında kalan vatandaşların cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Şehir merkezinde bulunan Reyyan Apartmanı'nda 26 yaşındaki Samet isimli genç ve annesi depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Aile yakınları, kamyonetin kasasına koydukları cenazelerine sarılarak gözyaşı döktü. Ailenin acı görüntüleri dron ile havadan görüntülendi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta cenazesini alan ailenin acı görüntüleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta cenazesini alan ailenin acı görüntüleri - Son Dakika
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