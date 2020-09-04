Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 27 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Aranan şahısların bulunabileceği yerlerde uygulamalar yapan polis ekipleri, aynı zamanda şahısların saklanabileceği adreslere baskın düzenledi. Polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 27 şahıs tespit edilip yakalandı.

Operasyon kapsamında cezaevinden firar etmek, silahlı tehdit, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel taciz, fuhşa teşvik ve aracılık, vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlardan kesin hapis cezası ile aranan 21 kişinin de aralarında bulunduğu 27 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 27 şüpheliler emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ