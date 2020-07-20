Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta iki ayrı ikametin tüfekle kurşunlanması, bir otonun lastiklerinin bıçakla kesilmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma olaylarına karışan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş'ta iki ayrı ikametin tüfekle kurşunlanması, bir otonun lastiklerinin bıçakla kesilmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma olaylarına karışan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, husumet yüzünden meydana gelen olayların şüphelileri, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Suç kayıtları olan 3 şüphelinin başka suçlardan da arandıkları öğrenildi. Yaşar A.(31), Ökkeş Ö. (20) ve Ökkeş K. (20), Yörük Selim Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden Yaşar A.'nın 2 ayrı olaydan arandığı, daha önce kendisine dur ihtarında bulunan polis ekibinin ikazına uymayarak kaçtığı ve araçla çarptığı bir vatandaşı bacağından yaraladığı öğrenildi. Şüpheli Ökkeş Ö'nün ise hürriyeti tahdit ve yaralama suçlarından arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyette sorguları devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 23:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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