Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 30 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 30 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan gözaltına alınan 30 zanlı, tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan gözaltına alınan 30 zanlı, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, silahla tehdit, ve fuhuşa teşvik gibi suçlardan aranması buluna 78 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 30 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 48 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili alınan önlemlerin artırılarak devam edeceği bildirildi.

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