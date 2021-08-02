Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 54 zanlı yakalandı - Son Dakika

Ekipler, son 7 gün içerisinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda, çok sayıda suçtan araması olan 54 zanlıyı gözaltına aldı.

Kahramanmaraş 'ta çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 54 zanlıdan 39'u tutuklandı.

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