Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 54 zanlıdan 39'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, son 7 gün içerisinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda, çok sayıda suçtan araması olan 54 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 39'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 54 zanlı yakalandı - Son Dakika