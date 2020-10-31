Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 62 kişiden 36'sı tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 62 kişiden 36'sı tutuklandı

31.10.2020 17:15
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 62 kişiden 36'sı tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 62 kişiden 36'sı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 62 kişiden 36'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti, silahlı gasp, hırsızlık, yaralama, sahtecilik, tefecilik, dolandırıcılık ve silahlı tehdit gibi suçlardan aranan 62 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklanırken, 26'sı da savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Asayiş Büro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 62 kişiden 36'sı tutuklandı - Son Dakika


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