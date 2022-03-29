Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 62 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 62 kişi tutuklandı

29.03.2022 13:17
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 62 kişi tutuklandı

??????? Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 110 şüpheliden 62'si tutuklandı.

??????? Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 110 şüpheliden 62'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, gasp, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan aranan 110 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 62'si tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Asayiş Büro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 62 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 62 kişi tutuklandı - Son Dakika
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