Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 65 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 65 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan gözaltına alınan 65 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan gözaltına alınan 65 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık, uyuşturucu ve mala zarar verme gibi suçlardan aranan aralarında Malatya'da 55 hırsızlık olayına karışmaktan suçundan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'nın da (18) yer aldığı 133 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 65 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 68 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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