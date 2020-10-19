Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 67 kişiden 42'si tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 67 kişiden 42'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık,gasp ve silahlı tehdit gibi suçlardan aranan 67 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklanırken, 25'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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