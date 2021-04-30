Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 71 zanlı yakalandı, 43'ü tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, 7 günlük asayiş denetimlerinde yakalanan 71 zanlıdan 43'ü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon ve denetimlerde 71 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 43 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden 28'inin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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