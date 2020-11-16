Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 81 kişiden 41'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında hırsızlık, gasp, tehdit, tefecilik, dolandırıcılık ve uyuşturucu gibi suçlardan aranan 81 kişiyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 41 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 40'ı serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 81 kişiden 41'i tutuklandı - Son Dakika