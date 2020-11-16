Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 81 kişiden 41'i tutuklandı - Son Dakika

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında hırsızlık, gasp, tehdit, tefecilik, dolandırıcılık ve uyuşturucu gibi suçlardan aranan 81 kişiyi yakaladı.

Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu