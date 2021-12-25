Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 87 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 87 şüpheliden işlemleri tamamlanan 50'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, gasp, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan aranan 87 kişiyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 50 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
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