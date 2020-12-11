Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 90 kişiden 56'sı tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 90 kişiden 56'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hırsızlık, silahlı tehdit, gasp, dolandırıcılık, uyuşturucu ve yaralama gibi suçlardan aranan 90 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 56 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 34'ü serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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