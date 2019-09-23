Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta ceviz ve incir hasadı başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Kahramanmaraş'ta ceviz ve incir hasadı başladı

55 dakika önce

Kahramanmaraş'ta incir ve ceviz hasadına başlandı.

Kahramanmaraş'ta ceviz ve incir hasadı başladı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta incir ve ceviz hasadına başlandı.


Kentte yaklaşık 90 bin dekarlık alanda 60 bin ton ceviz rekoltesi bekleniyor. Çiftçiler tarafından yıl boyu bakımı yapılarak elde edilen ve 'Maraş 18' ismiyle bilinen cevizde verim güldürdü. Özellikle kırsal alanda üretilen ceviz, damak tadı ve besleyici özelliğiyle dikkat çekiyor. Tanesi 35 ile 40 kuruş arasında satışı yapılan ceviz, Avrupa ve Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.


Yunus Beşen isimli çiftçi, elde hasadını yaptıkları cevizin kaliteli ve lezzetli olduğunu, birçok kente gönderdiklerini söyledi. Beşen, "Cevizimiz kalaycı aşısı diye tabir ederiz ama 'Karaş 18' olarak biliniyor. Kaliteli bir ceviz üretimi elde ettik. Türkiye geneli tutulan ve sevilen bir üründür. Avrupa'da bir ülkeye de ihracatımız bulunuyor" diye konuştu.


Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi'nde de incir hasadı başladı. Bölgede neredeyse çiftçilerin tamamının bahçesinde yer alan incir, albenisi ve aroması nedeniyle tercih sebebi sayılıyor. Halk arasında renginden dolayı "sarı Abbas inciri" olarak isimlendirilen meyve hem iç pazarda hem de çevre illerde ilgi görüyor. Tezgahlarda 5 ila 8 liraya kadar alıcı bulan incirin yetiştirmesinin zahmetli olmakla birlikte sadece su ve bakım istediğini belirten üretici Ahmet Köylü, ürettikleri inciri çevre illere pazarladıklarını dile getirdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız
Anadolu Efes'in yıldızı Larkin, milli takım forması giydi AK Partili Canikli'den CHP'ye IMF tepkisi: IMF özlemi kıyıya vurdu A Milli Takımımızın Arnavutluk maçı biletleri satışa çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 19:01:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta ceviz ve incir hasadı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]