Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta cevizde 60 bin ton rekolte bekleniyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Kahramanmaraş'ta cevizde 60 bin ton rekolte bekleniyor

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta cevizde 60 bin ton rekolte bekleniyorKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta incir ve ceviz hasadına başlandı.

Kahramanmaraş'ta cevizde 60 bin ton rekolte bekleniyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta incir ve ceviz hasadına başlandı.

Kent geneli üretimi yapılan cevizden, yaklaşık 90 bin dekarlık alanda 60 bin ton ceviz rekoltesi bekleniyor. Çiftçiler tarafından yıl boyu bakımı yapılarak elde edilen ve 'Maraş 18' ismiyle bilinen cevizde verim güldürdü. Özellikle kırsal alanda üretilen ceviz, damak tadı ve besleyici özelliğiyle dikkat çekiyor. Tanesi 35 ile 40 kuruş arasında satışı yapılan ceviz Avrupa ve Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Yunus Beşen isimli çiftçi elde hasadını yaptıkları cevizin kaliteli ve lezzetli olduğunu, birçok kente gönderdiklerini söyledi. Beşen, "Cevizimiz kalaycı aşısı diye tabir ederiz ama 'maraş 18' olarak biliniyor. Kaliteli bir ceviz üretimi elde ettik. Türkiye geneli tutulan ve sevilen bir üründür. Avrupa'da bir ülkeye de ihracatımız bulunuyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesinde de incirin hasadı yapılıyor. Bölgede neredeyse çiftçilerin tamamının bahçesinde yer alan incirin albenisi ve aroması nedeniyle, tercih sebebi sayılıyor.

Halk arasında renginden dolayı sarı Abbas inciri olarak isimlendirilen meyve hem iç pazarda hem de çevre illerde ilgi görüyor. Tezgahlarda 5 ila 8 liraya kadar alıcı bulan incirin yetiştirmesinin zahmetli olmakla birlikte sadece su ve bakım istediğini beliten üretici Ahmet Köylü, ürettikleri inciri çevre illere pazarladıklarını belirtti.

Kahramanmaraş'ta cevizde 60 bin ton rekolte bekleniyor

Kahramanmaraş, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kariyerlerinden vazgeçen iki kız kardeş ceviz üreticisi oldu!
Çekya Başbakanı, çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti A Milli Takımımızın Arnavutluk maçı biletleri satışa çıktı Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 20:28:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta cevizde 60 bin ton rekolte bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]