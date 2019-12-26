Kahramanmaraş'ta Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta Vali Vahdettin Özkan başkanlığında Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti toplantısı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti toplantısı yapıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta Vali Vahdettin Özkan başkanlığında Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti toplantısı düzenlendi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü Çevre Yüksek Mühendisi İrem Özdemir Atay, "Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ve Ceyhan Havzası Koruma Eylem Planı Takip Tablolarına veri girişleri ile ilgili bilgilendirme sunumunu yaptı.

Önceki toplantılarda alınan kararların incelenmesinin ardından, Su Yönetimi Koordinasyon kurullarının gündem ve önerileri ele alındı ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün Ceyhan Havzası ve Aksu Çayı ile ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı.


Toplantının son bölümünde ise Ceyhan Havzasında yer alan Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantıları neticesinde, Ceyhan Havzası Yönetim Heyetine gönderilen raporlar ve gündem önerileri değerlendirildi.

Heyet başkanı, üye ve katılımcıların sonuç, değerlendirme ve önerilerinin ardından toplantının kapanışı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan ve Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, ilgili kurum ve kuruluş amirleri de katıldı.

Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:18 Kaynak: AA
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