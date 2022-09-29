Başkonuş, tüm vatandaşları tekne turları kapsamında çeşitli etkinliklerin de yapılabileceği Sır Barajı'ndaki doğal güzellikleri görmeye davet etti.

Kooperatif Başkanı Bilal Başkonuş, 2015 yılında kurulan kooperatiflerinin amacının insanları su ile kaynaştırmak ve bölgedeki doğal güzelliklere dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'taki Sır Barajı çevresindeki doğal güzellikler turizme kazandırılacak - Son Dakika

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