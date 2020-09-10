Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi hükümlü yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu bildirilen Serdar E, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ekiplerin Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi ve çevresinde yürüttüğü takip neticesinde, hükümlü Serdar E. saklandığı adreste yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bulunduğu açık cezaevinden bir süre önce kaçan hükümlü Serdar E'nin (40) yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş 'ta, uyuşturucu ticareti suçundan bulunduğu cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

Terör örgütü PKK mensubu İsa Özer, MİT'in operasyonu ile Türkiye'ye getirildi

Yunanistan, Türk heyetiyle NATO'da yapılan teknik toplantıyı inkar etti

Bakan Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım

Annesine aşı bulamayan saldırgan, 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını da bıçakladı

Kim Jong-un amcasını nasıl öldürttüğünü Trump'a anlatmış

Rıdvan Dilmen, Muriqi'in Lazio'ya transferinden 1 gün sonra PSG'nin de devreye girdiğini söyledi

12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak