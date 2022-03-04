Kahramanmaraş'ta çiftçilere 2 bin 100 ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta çiftçilere 2 bin 100 ceviz fidanı dağıtıldı

04.03.2022 16:41
Kahramanmaraş'ta çiftçilere 2 bin 100 ceviz fidanı dağıtıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çiftçilere 2 bin 100 ceviz fidanı dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çiftçilere 2 bin 100 ceviz fidanı dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Ceviz Üretimini Artırma ve Geliştirme Projesi" kapsamında, çiftçilere yüzde 45 hibeyle 2 bin 100 adet ceviz fidanı dağıtıldı.

Müdürlük binasında gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, ilçedeki atıl arazileri katma değeri yüksek tarım ürünleriyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Dağıtılan ceviz fidanlarının bölge iklimine uygun olduğunu ifade eden Kayapınar, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında geçtiğimiz sonbaharda çiftçilere, Maraş-18, Fernor ve Chandler olmak üzere 2 bin 500 adet ceviz fidanlarının dağıtımını tamamlamıştık. İlkbahar dönemi talepleri doğrultusunda il müdürlüğümüzün tedarik ettiği 2 bin 100 adet sertifikalı cevizimiz ile 350 adet sumak fidanımızı çiftçilerimize ulaştırdık. İnşallah bereketli olur, çiftçilerimize hayırlı olsun."

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Kahramanmaraş, Hisarcık, Afşin, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta çiftçilere 2 bin 100 ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta çiftçilere 2 bin 100 ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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